 

День без пластиковых пакетов: украинцы впервые присоединились к акции

03 июля 2019 г. 16:44
Источник: УНИАН
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3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

В этом году украинцев приглашают присоединиться к акции "День без полиэтилена". В этот день предлагают заменить пластиковые пакеты бумажными или использовать эко-сумки и вязаные авоськи.

Цель такой акции - привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразового пластика.

Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и супермаркеты, магазины и рынки.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок.

При этом ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары - в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что затем приводит к их смерти.

Также в среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частиц пластика ежегодно.

А если постоянно пить воду из пластиковой тары, то показатель будет выше как минимум втрое.

Пластик в организме человека может привести к многим заболеваниям.
 

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