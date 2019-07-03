День без пластиковых пакетов: украинцы впервые присоединились к акции

3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.
В этом году украинцев приглашают присоединиться к акции "День без полиэтилена". В этот день предлагают заменить пластиковые пакеты бумажными или использовать эко-сумки и вязаные авоськи.
Цель такой акции - привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразового пластика.
Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и супермаркеты, магазины и рынки.
По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок.
При этом ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары - в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что затем приводит к их смерти.
Также в среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частиц пластика ежегодно.
А если постоянно пить воду из пластиковой тары, то показатель будет выше как минимум втрое.
Пластик в организме человека может привести к многим заболеваниям.