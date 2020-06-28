День Конституции Украины: харьковчане торжественно возложили цветы к Монументу Независимости

28 июня 2020 г. 14:14
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Сегодня, 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины возле Монумента Независимости на площади Конституции в Харькове состоялось торжественное возложение цветов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области, торжественное мероприятие посетили около 200 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, жителей и гостей города. 

По данным полиции, охрану общественного порядка и безопасности в Харькове и области обеспечили 50 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и экипажи патрульной полиции. 

Нарушений публичной безопасности и порядка во время торжеств зафиксировано не было. 

Напомним, сегодня утром по случаю Дня Конституции харьковчане организовали патриотичный автопробег по улицам города.

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