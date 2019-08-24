День Независимости Украины: онлайн-трансляция

В субботу, 24 августа, Украина празднует День Независимости. В честь праздника в Киеве состоится сразу несколько масштабных мероприятий.

В 9:30 на Крещатике cтартовали официальные мероприятия, в которых примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

После "Шествия достоинства" состоится неофициальный парад ветеранов и активистов "Марш защитников Украины". Сбор участников запланирован на 10:00 в парке им. Шевченко, начало – в 11:00.

В мероприятии примут участие ветераны, родные и близкие погибших и военнослужащие.