 

День Независимости Украины: онлайн-трансляция

24 августа 2019 г. 9:45
Источник: 112.ua
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В субботу, 24 августа, Украина празднует День Независимости. В честь праздника в Киеве состоится сразу несколько масштабных мероприятий.

В 9:30 на Крещатике cтартовали официальные мероприятия, в которых примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

После "Шествия достоинства" состоится неофициальный парад ветеранов и активистов "Марш защитников Украины". Сбор участников запланирован на 10:00 в парке им. Шевченко, начало – в 11:00.

В мероприятии примут участие ветераны, родные и близкие погибших и военнослужащие. 

Видео: 

День Независимости Украины. Шествие Достоинства. 24.08.2019 Онлайн-трансляция

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