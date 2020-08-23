В Харькове в честь 77-й годовщины освобождения города на Мемориале Славы возложили цветы

23 августа 2020 г. 11:33
19 просмотров

Сегодня. 23 августа, в честь Дня освобождения города Харькова на Мемориале Славы возложили цветы.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, сегодня в Лесопарке проходят памятные мероприятия, посвященные 77-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

Утром к братским захоронениям и памятнику Родине-матери пришли ветераны, руководители города и области,  депутаты Верховной Рады и местных советов, военные, представители общественных организаций и духовенства. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память всех погибших во Второй мировой войне.

Во время исполнения государственного гимна военнослужащие Харьковского гарнизона дали воинский салют в честь защитников Харькова.

Позже в часовне иконы Божией Матери «Взыскание погибших» прошла поминальная служба.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53