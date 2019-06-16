День отца - все о традициях праздника

В Украине теперь на один государственный праздник больше – каждое третье воскресенье июня с 2019 года будет отмечаться День отца.

Этот праздник отмечают во многих других странах мира, более 30 стран чествуют отцов именно в третье воскресенье июня. В некоторых странах дата иная – в Грузии 3 октября, в Италии, Португалии и Испании 19 марта, однако праздник есть во многих государствах. Теперь особенный праздничный день получили и отцы в Украине.

Основательницей Дня отца стала Сонора Смарт, жительница города Спокан в США, в 1909 году. У нее было пятеро братьев и сестер, а после рождения шестого ребенка ее мать умерла. Тогда заботу о детях взял на себе отец Соноры, Вильям Смарт.

Когда Сонора стала старше, она обратилась в горсовет с предложением учредить новый праздник – День отца. Местная власть эту идею поддержала, праздник должны были отметить 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но не хватило времени на подготовку, потому торжество перенесли на 19 июня.

Со временем идею поддержали в других городах штата, а следом и во всей стране. Правда, национальным праздником в США День отца стал в 1966 году, тогда была установлена и общенациональная дата – третье воскресенье июня. Уже после этого инициативу подхватили в Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае, Японии и других странах.

В Украине День отца неофициально отмечали и раньше, в третье воскресенье июня и третье воскресенье сентября. Но в 2019 году Кабмин одобрил проект указа президента, утвердив новый праздник в стране.

Утвержден День отца был для того, чтобы создавать и развивать благоприятные условия по укреплению института семьи как основы общества и признания на госуровне роли отца в процессе воспитания детей.

Традиции празднования в каждой стране отличаются. Часто ко Дню отца проводят семинары и конференции, на которых обсуждают моменты правильного и ответственного отцовства и проблемы, которые возникают при воспитании детей.

Традиционно в День отца к одежде прикалывают розу в качестве символа бесконечной любви и уважения к родителям. Белую розу выбирают, если отец умер, красную – если еще жив.

Кроме того, это все же семейный праздник, в который принято поздравлять отцов: стихами или в прозе, подарками и, конечно же, вниманием, даже если родитель далеко. Отдельно ценятся подарки, которые сделаны своими руками. Для Украины этот праздник еще молодой, так что традиции мы формируем здесь и сейчас.