День памяти: как харьковчане помянули жертв голода

Субботнее утро. На улице мороз и ледяной ветер. Более тысячи человек на автомобилях и автобусах приехали к Мемориалу жертв голодомора. В руках - цветы и символические колоски пшеницы. Свои траурные букеты харьковчане украшали калиной и свечами.

Татьяна

Так, у мене батько, мама померла рано, а батько розказував, розказував і завжди плакав, коли розказував. Казав, що це було штучне - просто знищення.

Нина Лукъяненко

Коли цифри зараз відкриваються, дивуємося всьому, тому що дійсно народ постраждав і дуже сильно постраждав. Стараюся хоч у цей день запалити свічку.

После обеда уже в центре города прошло шествие от площади Конституции - к памятнику Шевченко, и остановились у палатки "Все для победы". С собой люди несли украинские флаги, хлеб, колоски. Их собралось до несколько сотен человек.

В День памяти с пикетом под стены генконсульства Российской Федерации вышли горожане. Они заявили, что Россия продолжает убивать украинцев. Если почти девяносто лет назад украинское крестьянство истребляли голодом, то сейчас убивают войной. Они под консульством пустили сине-желтый дым, зажгли файеры. На забор наклеили фотографии, на которых - измученные голодом люди.

Богдан Войцеховский, участник пикета

Росія - це правонаступник Радянського Союзу, а Радянський Союз - це держава, яка вбивала українців у 32-33 роках. А Росія зараз заперечує голодомор як факт геноциду українського народу . Вони, їхня пята колона в Україні, намагається зробити все, щоб заперечити голодомор як геноцид.

Еще одна акция прошла на площади Свободы. Там студенты развернули ресторан уличной еды. Они приготовили суп - такой же, которым во время голода спасались от смерти люди.

Юрий Коваленко, организатор

Як кажуть історични довідки, люди готували суп переважно з хвої, з таких, більше смолистих, рослин, бо у них більше вітамінів і вони насичують організм. Тому ми взяли шишки, хвою, листя липи засохлі, також взяли каштани і додали трошки кори інших дерев.

Люди с интересом пробовали, однако ни одному из них не понравилась такая еда.

Александр Ермаков

Як вам на смак? - Дивний дуже. - Що нагадує? - Зі звичайної їжі, мабуть нічого, мабуть, чай якийсь з кори дуба. - Несмачно, та, в принципі, їсти можна, але це не їжа, яку можна їсти кожного дня.

Уже под вечер харьковчане зажгли лампадки и свечи памяти. Чтобы никогда больше не было голода в Украине.