День памяти: три года назад в Харькове во время Марша достоинства возле Дворца спорта произошел кровавый теракт

22 февраля 2015 года, три года назад в Харькове во время Марша достоинства возле Дворца спорта произошел взрыв. Сработало взрывное устройство, заложенное по маршруту шествия колонны.

В результате теракта погибли 4 человека: 15-летний Даниил Дидык, Николай Мельничук, Игорь Толмачев и Вадим Рыбальченко.

Глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная в своем комментарии на сайте ХОГА выразила соболезнования родным погибших в результате теракта и призвала украинцев почтить память погибших.

«Три года назад наш регион болезненно ощутил, что такое терроризм. Взрыв, который произошел во время мирного шествия в память о Героях Небесной Сотни, унес жизни четырех земляков. Даниил Дидик, Николай Мельничук, Игорь Толмачев и Вадим Рыбальченко. Мы должны помнить эти имена. Мы должны помнить, на что готов был пойти враг нашего государства для достижения своих целей, и никогда не простить этого», - обратилась к харьковчанам глава ХОГА Юлия Светличная.

«Перед памятью жертв теракта у Дворца спорта у нас сегодня есть два неуплаченных долга. Первое и главное - виновные в этой трагедии должны быть наказаны. И я подчеркиваю обязанности государственного обвинения довести дело до логического завершения, которым может быть только максимально суровый приговор суда для тех, чья вина будет доказана» - сказала глава ХОГА.

О годовщине кровавого теракта помнят и пользователи соцсетей.

«Сразу после теракта, член партии "Другая Россия", пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин написал в Твиттере "Наши взорвали укропов в Харькове". Твит доступен до сих пор,» - написал украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Фейсбук.

«Взрыв в Харькове стал первым терактом в истории города, который привел к гибели людей. Вспоминайте об этом всякий раз, когда они будут говорить, что они не террористы. Не забудем и не простим», - добавил журналист.