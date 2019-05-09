День Победы: на Мемориале Славы прошла памятная акция

09 мая 2019 г. 10:40
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня в Харькове 15 тысяч людей пришли на возложение цветов на Мемориал Славы.

Харьковчане почтили память погибших во второй Мировой войне, и утренняя непогода не стала им преградой в этом.

В целом порядок во время памятных мероприятий охраняли 3100 правоохранителей.

Акция прошла мирно.

На возложении цветов на Мемориале присутствовали люди с табличками «Бессмертный полк», они скандировали: «Фашизм не пройдёт!» и «Спасибо деду за победу».

А им в ответ представители Нацкопуса кричали: «Слава Украине!», «Україна - понад усе!», «Смерть ворогам!» и др.

Также сегодня в Харькове пройдет парад оркестров, а ветеранов угостят полевой кашей.

 

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