День победы над нацизмом на высоте маршала Конева

В день победы над нацизмом мемориальный комплекс "Высота маршала Конева" посетили более 25 тысяч человек.

Высота маршала Конева является знаковой в истории Харькова. В августе 1943 года здесь располагался наблюдательный пункт командующего войсками Степного фронта Ивана Конева. Отсюда он отдал приказ об освобождении Харькова он нацистов. Сейчас здесь построен мемориальный комплекс, на котором сегодня было многолюдно.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Як завжди, 9-е и 8-ме травня нас об'єднує, і сьогодні ми всі разом - ветерани і діти війни дргуої світової, ветерани воїни ООС і АТО, учасники різних боєвих дій, а також усі харків'яни об'єдналися, тому що пам'ять нас об'єднує. Об'єднує один з одним, об'єднує покоління з поколінням, об'єднує Україну зі всім світом.

В возложении цветов к монументальной стеле погибшим воинам сегодня приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств, воины АТО, общественность и руководство области.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Ми можемо вірити у різних богів, ми можемо спілкуватися різними мовами, ми можемо мріяти про різне, але об'єднати нас повинна мрія про будівництво нашого спільного майбутнього. Тому єднаймося для того, щоб розвиватися і жити в мирі.

Память погибших почтили минутой молчания, после которой прозвучал военный салют. Торжественные мероприятия прошли во всех районах Харьковской области.