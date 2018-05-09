День Победы над нацизмом в Харькове: силовики не зафиксировали грубых нарушений порядка

09 мая 2018 г. 13:46
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На Харьковщине почтили память погибших во Второй Мировой войне возложением цветов на Мемориальном комплексе "Слава" в Лесопарке и на "Высоте Маршала Конева". На мероприятих присутствовали представители "левых" и "правых" организаций, однако мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли спокойно. Грубых нарушений порядка полицейские не зафиксировали.

Охраняли мероприятия почти 2 тысячи силовиков. Посетили их, по данным полиции, около 35 тысяч человек ( около 15 тысяч на Мемориале и около 20 тысяч - на "Высоте Маршала Конева"). Харьковчане несли цветы и зажигали лампадки в знак скорби о погибших.

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