День рождения Книги рекордов Гиннесса: какие рекорды украинцев до сих пор не превзошли?

Книга рекордов Гиннеса, которая 9 ноября отмечает день рождения, содержит ряд непревзойденных достижений украинцев. Как передает Укринформ, об этом сообщило в Фейсбуке Министерство иностранных дел.
Украинские дипломаты считают, что это хороший повод вспомнить рекорды украинцев, которые не смог превзойти никто в мире.
Книгу рекордов Гиннеса начали издавать еще в 1955 году, но именно 9 ноября 2005 года продали 100-миллионный экземпляр издания и оно получило статус "книги, защищенной авторским правом, которая является самой продаваемой в мире".