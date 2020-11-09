День рождения Книги рекордов Гиннесса: какие рекорды украинцев до сих пор не превзошли?

Книга рекордов Гиннеса, которая 9 ноября отмечает день рождения, содержит ряд непревзойденных достижений украинцев. Как передает Укринформ, об этом сообщило в Фейсбуке Министерство иностранных дел.

Украинские дипломаты считают, что это хороший повод вспомнить рекорды украинцев, которые не смог превзойти никто в мире.

Сергей Бубка имеет больше всего мировых достижений - на счету украинского спортсмена 35 мировых рекордов по прыжкам в высоту;

Гимнастка Лариса Латынина имеет больше всего олимпийских наград среди женщин - 14 побед на Олимпийских играх и 9 золотых медалей;

Павел Резвый на обычной лодке за 61 сутки пересек Атлантический океан (Кстати, ему тогда было 65 лет. Но рекорд не только за возраст, но и за скорость);

Мирослав Федорчак лежа согнулся и разогнулся на одной руке 780 раз, Дмитрий Халаджи поднял трубу весом 1022 килограмма, Тарас Корниюк выполнил 1303 подъема с переворотом на перекладине;

Сергей Найдич без перерыва двигался на виндсерфе 71 час 30 минут, а Николай Куценко прошел 42 километра, жонглируя мячом;

Украинцы провели самый мощный музыкальный телемарафон национальной песни - 110 часов украинской музыки в прямом эфире без перерыва на рекламу;

Самое продолжительное непрерывное чтение поэтических произведений - тоже в Украине: в течение 19 суток студенты и преподаватели Национального университета «Острожская академия» читали Кобзарь Шевченко. 456 часов, 3 тысячи участников, 11 250 произведений;

Украинская "Мрия". Ан-225 - самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет. Он собрал 240 мировых рекордов.

Книгу рекордов Гиннеса начали издавать еще в 1955 году, но именно 9 ноября 2005 года продали 100-миллионный экземпляр издания и оно получило статус "книги, защищенной авторским правом, которая является самой продаваемой в мире".