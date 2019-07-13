 

День рождения Сенцова. МИД Украины призывает РФ освободить режиссера

13 июля 2019 г. 18:40
Источник: РБК-Украина
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Сегодня украинскому режиссеру Сенцову исполнилось 43 года

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает освободить украинского политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова.

Об этом ведомство написало в Twitter.

"Сегодня режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. Он уже шесть лет находится в тюрьме, незаконно задержан и осужден. Мы стоим вместе с Олегом и повторяем требование освободить его", - заявили ведомстве.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе на странице в Facebook написал: "Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями".

Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии города Лабытнанги.

14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России, но 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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