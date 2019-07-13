День рождения Сенцова. МИД Украины призывает РФ освободить режиссера

Сегодня украинскому режиссеру Сенцову исполнилось 43 года
Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает освободить украинского политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова.
Об этом ведомство написало в Twitter.
"Сегодня режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. Он уже шесть лет находится в тюрьме, незаконно задержан и осужден. Мы стоим вместе с Олегом и повторяем требование освободить его", - заявили ведомстве.
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе на странице в Facebook написал: "Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями".
Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии города Лабытнанги.
14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России, но 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".