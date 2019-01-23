День Соборности: как отметили 100-летие исторического события в Харкове

Праздновать 100-летие провозглашения Первой украинской независимости горожане начали с самого утра. Сначала минутой молчания почтили память погибших во время Революции Достоинства и в зоне проведения операции Объединенных Сил. Затем у монумента Шевченко развернули сине-желтые флаги и спели гимн Украины.

Виктория Красногорская:

Я вважаю, що це дуже величне свято, тому що воно показує єдність нашого народу, ми одна єдина сім’я і повинні йти у майбутнє зі світлими добрими помислами і нести звання українця гордо.

Галина Пономарёва:

Молодь -це майбутнє нашої рідної України, і як ми будемо їх вчити, навчати, щоб вони були патріотами і знали, що наша Батьківщина, Україна, одна єдина. Схід і Захід разом.

Светлана Моисеенко:

Є тільки любов до України. Є тільки світле небо, є тільки радість і діти. І як Шевченко сказав: "І на оновленій землі врага не буде-супостата. А буде син і буде мати і будуть люди на землі".

Харьковчане устроили акцию под названием "Рушникове єднання". Около десятка человек образовали цепь из нескольких украинских рушников с росписью, тематической для разных уголков Украины. Затем участники патриотической акции окутали ими монумент "кобзарю" в знак единства всей Украины.

Галина Куц:

Ми маємо рушникові полотна, які символізують різні часи на Україні, вони різні. Наприклад, ці полотна вони символізують західну Україну, ромашки, поля. Друге полотно з петриківським розписом символізує східну Україну. І ми проводимо акцію «Рушникове єднання», тому що рушник це завжди оберег і оберег для всієї України.

Также горожане возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Сьогодні українці розуміють, як ніколи, що наша сила і правда по обидва береги Дніпра. Єдність і розвиток – це база створення сильної держави.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Нужно сильное государство, нужно государство, которое ориентировано на качество жизни людей. Для этого нужно анализировать ошибки прошлого и уроки пришлого. И очень верно вспоминать сегодня, как не устояла Укранская республика тогда, в 20-х годах, и как нужно повести себя, чтобы нам устоять.

В советские времена День Соборности считался контрреволюционным праздником, поэтому официально не отмечался. Государственным праздником его признали уже в 90-х годах прошлого столетия во времена независимой Украины.