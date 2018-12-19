Ден Сяосю о мировых проблемах в сфере экологии®

Угрожающая тенденция распространения пластика

К сожалению, проблема повсеместного загрязнения окружающей среды не нова для человечества. В ближайшем будущем наша планета буквально погрязнет в пластиковых отходах. Особенно ярко негативное влияние пластика на состояние биосферы можно проследить, проведя анализ в водах мирового океана. Некоторые участки водной глади сплошь заполнены продуктами синтетической промышленности.

С учетом того, что полимеры разлагаются в естественной среде в течение 100-200 лет, возникает необходимость поиска альтернативных вариантов утилизации подобных отходов. И, если на суше ситуацию с органическими продуктами пластиковой промышленности еще можно регулировать, то в водах мирового океана сделать это практически невозможно.

Если человечество и дальше будет продолжать придерживаться политики истощения природных богатств и их целенаправленного уничтожения, то последующие поколения может ждать настоящая экологическая катастрофа. Только смена подхода в отношения природно-ресурсного потенциала планеты может обеспечить выход из сложившейся ситуации. В противном случае, мировой океан, как собственно, и вся планета, могут быть превращены в гигантскую помойную яму. Безусловно, огромное количество пластиковых отходов в океане не способно привести к глобальному потеплению, о котором трубят на каждом шагу, но эффект от них способен привести к гораздо более серьезным последствиям, чем незначительная смена климатических показателей. Человечеству грозит экологическая катастрофа планетарного масштаба.

Глава Украинско-Китайского центра Ден Сяосю обращает внимание на необходимости решения проблемы избытка пластика в биосфере Земли. Г-н Сяосю считает, что проблема бесконтрольного распространения органического пластика свойственная каждой стране, в т.ч. и Китаю. Безусловно, изобретение синтетических полимеров значительно облегчило жизнь каждого человека, внеся в нее огромное количество возможностей. На сегодняшний день пластик является неотъемлемым элементом всех сфер нашей жизни. «Львиная доля» распространения продуктов пластмассовой промышленности приходится на упаковочные материалы. Со дня изобретения цепочки молекул полипропилена в оборот было выпущено порядка восьми миллиарда тонн изделий из пластика. При этом, большая часть пластмассы в конечном счете попадает в мусорный бак, загрязняя тем самым окружающую среду.

Экономический расцвет ближневосточного региона привел к тому, что в Китае производиться практически половина мирового объема пластмассы. Азиатские страны гораздо острее испытывают проблему избытка мусора, нежели другие цивилизованные государства.

Влияние пластика на организм человека

С каждым днем ситуация продолжает усугубляться. На данный момент в мире сконцентрировано более 6,5 миллиардов тонн непереработанного пластика. Ежедневно количество выпущенной пластмассы растет, приводя к значительному увеличению отходов. Большинству из нас знакомы кадры водной глади сплошь покрытой пластиковыми бутылками, и птиц, которые умирают, задыхаясь от небольших кусочков полимеров, попадающих к ним в гортань. Людям кажется, что синтетические соединения совершенно никак не влияют на их здоровье и состояние организма. Однако это далеко не так. Ученые подтвердили тот факт, что в организме представителей морской и сухопутной фауны нередко встречаются следы пластика. По сути, человек употребляет в пищу свои же отходы. Причем делает это ежедневно.

23 ноября 2018 года венские ученые путем сложнейших исследований доказали наличие микрочастиц синтетического полимера в продуктах жизнедеятельности человека, что, в свою очередь, свидетельствует, об употреблении пластика в пищу. Эта сенсационная новость была объявлена на Европейской конференции по гастроэнтерологии. Несмотря на то, что это открытие еще не было подвергнуто всестороннему анализу других экспертов, ясно одно – задача обрисована и требует скорейшего решения. В противном случае человечество ждет судьба птиц, умирающих от полимеров. Венским ученым удалось доказать, что микрочастицы соединительных волокон пластика всасываются в кровь и внутренние органы человека. Все это может привести к весьма трагическим последствиям. Таким образом, научные исследования позволяют с большой долей вероятности сказать, что пластмасса уже давно стала частью пищевой цепи каждого из нас.

Венский гастроэнтеролог Филипп Швабль, напрямую занимающийся этой проблемой, утверждает, что наличие полимерных частиц в человеческих экскрементах является пугающей тенденцией. Примечательно, что для более точного анализа данного вопроса, исследователи привлекли в фокус-группу выходцев из разных стран. Участники эксперимента – это представители разных возрастных групп и гендерных сегментов. Исследование проводилось на протяжении семи дней, в ходе которых ежедневно производился забор стула.

При этом, все испытуемые вели дневники, указывая, что, и в каких количествах употребляют в пищу. Анализ дневников продемонстрировал следующую тенденцию: все участники эксперимента употребляли в пищу продукты, упакованные в пластиковую тару, а также пили воду из пластиковых бутылок. Помимо этого, испытуемые указали в своих дневниках пищевые продукты, являющиеся потенциальными источниками содержания пластика. В их числе жевательные резинки и морепродукты. По итогу эксперимента все фекалии отправлялись на подробный анализ в австрийское природоохранное ведомство, занимающееся проблемами загрязнения окружающей среды. Его сотрудники определили, что в кале каждого из участников содержится как минимум девять различных типов пластика.

Исследования показали, что помимо возможности всасывания в крови и системы жизнедеятельности человеческого организма, пластмасса способна накапливаться в нашем ЖКТ. А это, в свою очередь, чревато образованием в желудке опасных токсических соединений и вредных патогенов, который могут нанести непоправимый ущерб здоровью человека.

Решение экологической проблемы

Выход из этой сложной и запутанной ситуации - организованная сортировка мусора, а также его грамотная утилизация. На сегодняшний день в мире построено большое количество заводов, специализирующихся на переработке отходов из различных материалов, в т.ч. и из синтетических полимеров. В особенности эта индустрия очень перспективна в Китае, где проблема утилизации мусора стоит особенно остро.

Примечательно, что сразу несколько ведущих стран Европы и США в 2016 году отправляли в Китай свой мусор на утилизацию. КНР в результате буквально погрязла в импортированном пластике. Ситуация требовала радикальных действий. В итоге, китайские чиновники приняли запрет на ввоз отходов на территорию государства.

По мнению Дена Сяосю, введение подобной квоты стало очень правильным решением. Г-н Сяосю считает, что сейчас основные усилия китайских чиновников должны быть направлены на замену традиционного пластика так называемым «биопластиком», который способен быстро разлагаться в естественной среде.

Перспективы строительства утилизационных заводов на Украине

Мистер Сяосю уверен, что внедрение подобных технологий возможно и в Украине, где ситуация с бытовым мусором также оставляет желать лучшего. Производство биопластика позволит решить не только ряд экологических проблем, но и поможет извлечь из этого материальную выгоду. Строительство завода, специализирующегося на биопластике, даст возможность улучшить комплекс экономических показателей, и создать дополнительные рабочие места для украинцев.

Подводя итоги, необходимо отметить, что инновационные методы по работе с бытовыми отходами на Украине можно и нужно внедрять. Осуществить это лучше всего посредством строительства перерабатывающих заводов, которые позволят улучшить экологическую и экономическую ситуацию страны.

Полный текст интервью с Деном Сяосю по ссылке.