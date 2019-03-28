День театра: Президент наградил артистов

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами по случаю Международного дня театров.

Соответствующий Указ №91/2019 размещен на сайте главы государства.

В частности, орденом «За заслуги» III степени награжден директор Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина Сергей Бычко.

Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» присвоено артисту Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко Валерию Брылеву, артисту Харьковского театра для детей и юношества Сергею Городецкому и артистке-вокалистке Харьковского академического театра музыкальной комедии Наталье Коваль.