Шлепки или белые тапки: скандал вокруг карантинного концерта дошел до Кабмина

Толпа более 2 тысяч человек, почти все без масок и никаких напоминаний о социальной дистанции. Так прошел день учителя в Новобаварском районе. На бесплатный концерт Ольги Поляковой ехали отовсюду, говорят местные, звезда зажигала так, что о пандемии и думать забыли.

Катерина, посетительница концерта:

Все понравилось! Круто, молодец! Но зачем это делать, когда мы почти в красной зоне? - А люди старались хоть как-то дистанцироваться? - Абсолютно нет, ни масок, ни дистанции ничего не было.

Елена, местная жительница:

Мне удалось не побывать, удалось не подвергнуться заражению ковид, но было очень громко, я рядом живу. - Массово было? - Столпотворение, и на остановках, и в соседних киосках много людей, и дети ходили без масок, гурьбой, чтобы послушать.

Судя по афишам, организаторами концерта была команда Геннадия Кернеса, который сам сейчас лечится от ковида в немецкой клинике «Шарите». В частности, на концерте были замечены кандидаты от блока Кернеса - его заместитель Игорь Терехов и председатель Новобаварского района Татьяна Цибульник, которая опубликовала фото и видео с концерта. В альбоме есть фотография, где людям раздают маски, только вот в толпе - людей в масках единицы. Правоохранители говорят, они хотели действовать на опережение, и только стало известно об организации концерта, направили в районную администрацию письмо с требованиями разъяснить, кто организаторы, чтобы предотвратить нарушение карантинных мероприятий. Но от чиновников ответа не дали, а на месте организаторов установить не удалось.

Юрій Жук, начальник Новобаварського ОП:

На даний час відповіді ми не отримали, по факту порушення заходів була внесена 395 стаття. Организаторів, коли ми проводили на місце работу, їх на місці не було, й під час проведення не було, як зрозумілі.

Сказать, что концерт организовали именно чиновники из команды Кернеса, как фактически это было указано в афишах, в полиции не могут - говорят, это сначала надо задокументировать. Сами же чиновники после массовых гуляний как воды в рот набрали. В Департаменте информации горсовета ограничились фразой, что они к мероприятию отношения не имеют, в районной администрации вообще некому было объяснить ситуацию. Сначала там уверяли, что госпожи Цибульник нет на месте, потом, что с ней и другими чиновниками невозможно пообщаться именно из-за карантина.

- Я можно с замом или с кем-то пообщаться? - Сказали в связи с коронавирусом никого не пускать!

- А когда будет Татьяна Анатольевна? - Она в горисполкоме на совещании. - С самого утра на совещании?!

И только, когда Цибульник застали врасплох на входе, она заверила - к организации концерта отношения не имеет, на концерте была исключительно как фанатка Поляковой.

Татьяна Цибульник, председатель Новобаварськой администрации:

Мы провели беседу с предпринимателем, который должен был обеспечить жителей средствами индивидуальной защиты, я знаю там были маски и санитайзеры для рук, но администрация Новобаварского района не была ни организатором, ни инициатором. Я особисто повинна бути присутня, чтоб драки не было какой, це наши мешканці, це їх безпека, да я была, мне нравится Полякова.

Впрочем, сама звезда рассекретила всех участников событий в соцсетях, заявил, что речь идет именно о предвыборных гонках, а карантин здесь ни к чему. Главное - мыть руки.

Оля Полякова, певица:

Сегодня вся шумиха по поводу мероприятия и концертов связана непосредственно с предвыборным срачом. Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое посещают столько людей, сколько мне и за год не собрать.

Правда, со звездой не согласились в Кабмине. Министр охраны здоровья Максим Степанов отметил, что Харьков постоянно в антирейтинге, но местной власти столь важно провести концертную агитацию, что они пренебрегли здоровьям граждан.

Максим Степанов, министр здравоохранения:

Харків, який зараз перебуває постійно в антирейтингу, в антирекордах... Дуже важливо було для місцевої влади провести цей концерт. Звичайно, у нас же ж вибори, це ж головне. Не здоров’я і життя громадян, а вибори. Тому обов’язково було провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитись, яка кількість захворілих буде вже за тиждень, 10 днів. Чи збільшиться вона? Це така логіка? Мені просто цікаво, це така логіка у місцевої влади?

Между тем, за последние сутки на Харьковщине пидвердили ковид еще у 446 человек.