 

День защитника Украины: Нацполиция будет работать в усиленном режиме

12 октября 2019 г. 12:58
Источник: 112.ua
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Правоохранители на День защитника Украины, который ежегодно празднуется 14 октября, будут нести службу в усиленном режиме.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время инструктивного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает департамент коммуникации ведомства.

"Все полицейские будут четко проинструктированы относительно мер по обеспечению порядка, ведь безопасность граждан - это приоритет в нашей работе. Это праздник для нашего государства, он должен пройти без провокаций", - отметил  Клименко.

Со своей стороны начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что правоохранители получили заявки на проведение пяти акций.

"Мы также предусмотрели дополнительные резервы для того, чтобы при необходимости влиять на оперативную обстановку. Ситуационный центр будет работать в круглосуточном режиме для мониторинга всех событий и оперативного реагирования", - констатировал Крищенко.

По словам заместителя министра внутренних дел Ярового, основная задача полиции в этот день - содействовать гражданам в проведении акций, а в случае любых конфликтов - оперативно реагировать и пресекать их.

Напомним, День защитника Украины празднуется ежегодно 14 октября. Праздник совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы. 

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