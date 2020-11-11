Деньги, которые харьковчане платят за отопление, могут уйти банку в счет погашения долга теплосетей по кредиту

АО «Мегабанк» обратился с иском к коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети». Как сообщают в ХАЦ, об стало известно в Хозяйственном суде Харьковской области.

В иске указано, что КП «Харьковские тепловые сети» имеет задолженность по кредитному договору №15в/2010 от 27.05.2010 г. По состоянию на 16.09.2020 г. сумма долга 3,096 млн евро плюс проценты в сумме 712,79 тыс. грн.

Залогом по кредиту были имущественные права коммунальщиков на получение денежных средств за предоставленные услуги по централизованному теплоснабжению. Поэтому банк хочет права на денежные средства, а именно на «задолженность физических лиц за тепловую энергию, которая возникла на основании предоставления услуг по централизованному теплоснабжению потребителям (населению Харькова) согласно открытых лицевых счетов в общей сложности 410 525 потребителей».

То есть, харьковчане будут оплачивать счета за теплоснабжение, но деньги получит банк.

Заседание по этому делу назначено на 23 ноября 2020 на 12:00.