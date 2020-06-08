Депрессия у людей сейчас напрямую связана с COVID-19

Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет.

Об этом сообщил профессор клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена (PFH) Юсеф Шибан (Youssef Shiban) в понедельник, 8 июня, комментируя результаты онлайн-опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.

Профессор Шибан обеспокоен ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно, учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии. По его словам, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время. Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.