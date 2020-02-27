Депутат из "Слуги народа" попал в скандал в Харькове (видео)

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий попал в скандал во время посещения одного из кафе Харькова.

Видео фрагмента стычки между депутатом и посетителем опубликовано на Youtube.

На кадрах посетитель заслонил Куницкому выход, на что нардеп заявил: «Я народный депутат, дай мне пройти». «Вы народный депутат благодаря Владимиру Зеленскому. Вы все будете отвечать», – ответил мужчина, попросив Куницкого не толкать.

Пока причина конфликта депутата с харьковчанином неизвестна.

Напомним, Куницкий стал нардепом от фрации "Слуга народа", победив на 169 округе в Киеве.