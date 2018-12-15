Депутат обловета купил элитную квартиру гроши - ХАЦ

15 декабря 2018 г. 14:00

Депутат Харьковского облсовета Александр Кухар 13 декабря приобрел в элитной новостройке квартиру площадью 110 кв.м. за 121, 7 тысяч гривен. 

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на НАПК. 

По данным ХАЦ, квартира, которую приобрел депутат, расположена в 17-этажном жилом комплексе «Ключ» в Саржином Яру.  Так, стоимость кв.метра квартиры в этой новостройке для депутата облсовета составила 1106 грн. При этом, в том же ЖК сейчас также продается квартира площадью 110 кв.м. за 4,57 млн.грн. Рыночная стоимость квадратного метра в новостройке составляет 41 586 грн
 
Таким образом, рыночная стоимость этой квартиры в 37,5 раз выше, чем та, по которой Кухар приобрел себе квартиру. Кроме этого, мужчина еще в этом жилом комплексе купил два машиноместа общей площадью 25 кв.м. за 16 тысяч гривен. 
 
Отметим, что депутат купил по такой цене квартиру и машиноместа в потребительском кооперативе «Престиж». Среди учредителей кооператива есть его родственники.  

Жилой комплекс «Ключ» построила строительная компания «Авантаж». Среди учредителей «Престижа» много людей, которые работают в инвестиционно-строительной компании «Авантаж» или в фирмах, входящих в корпорацию «Авантаж».

 

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