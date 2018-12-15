Депутат обловета купил элитную квартиру гроши - ХАЦ

Депутат Харьковского облсовета Александр Кухар 13 декабря приобрел в элитной новостройке квартиру площадью 110 кв.м. за 121, 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на НАПК.

По данным ХАЦ, квартира, которую приобрел депутат, расположена в 17-этажном жилом комплексе «Ключ» в Саржином Яру. Так, стоимость кв.метра квартиры в этой новостройке для депутата облсовета составила 1106 грн. При этом, в том же ЖК сейчас также продается квартира площадью 110 кв.м. за 4,57 млн.грн. Рыночная стоимость квадратного метра в новостройке составляет 41 586 грн

Таким образом, рыночная стоимость этой квартиры в 37,5 раз выше, чем та, по которой Кухар приобрел себе квартиру. Кроме этого, мужчина еще в этом жилом комплексе купил два машиноместа общей площадью 25 кв.м. за 16 тысяч гривен.