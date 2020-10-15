Депутат облсовета на сессии предложил проверить на коррупцию основателя ХАЦ Булаха

Более полутора часов депутаты облсовета обсуждали поправки в бюджет, которые необходимо было принять. Это и распределение субвенции на инсулин - больные не получают его уже несколько недель, и 43 миллиона на горючее для ГСЧС для борьбы с масштабными пожарами, 120 миллионов на реконструкцию амбулаторий и 60 миллионов на доплаты медикам, работающим с больными COVID-19. А также деньги на проведение местных выборов.

Прийти к согласию не могли долго, ведь частично перераспределялись средства между объектами, которые ремонтируются в районах - Лозовой, Мерефе, Краснокутске.

На всех денег не хватило, а вернуться накануне выборов с известием о заморозке работ никто не хотел. В результате сессию несколько раз прерывали, чтобы доделить деньги.

Сергей Чернов, председатель облсовета

Клин клином не выбивают, это уже ультиматумы какие-то! Мне - нет, и я - да. Вы что, хотите МЧС оставить сегодня без топлива?! Но кожен день - Двуречье, Луганськ, цілодобово люди працюють, ви що, не розумієте?!

В результате правки утвердили, ремонты частично оплатили, а добавить средства на коллектор и детсад в Лозовой и Мерефе пообещали уже после выборов. А вот на рассмотрение части других вопросов у депутатов не хватило голосов. Кворум и так был минимальный, поэтому даже часть протокольных вопросов не смогли принять.

Когда же дело дошло до разбора поведения депутата Булаха и вообще бороться было практически некому.

Дело в том, что депутат Альберт Кононенко, который сам становился персонажем расследований основанного Булахом Харьковского антикоррупционного центра, предложил депутатам разобраться, а не является ли коррупционером сам Булах. Так как тот, по его мнению, в личных целях использовал свои депутатские запросы - получал по ним информацию, проводил расследование, за что ХАЦ получал гранты.

Коллег-депутатов Кононенко призвал обратиться в НАПК и полицию, чтобы они проверили Булаха.

Альберт Кононенко, депутат облсовета

Нельзя направлять обращения в личных обращениях или в интересах обращений, в которых ты работаешь. Дмитрий Булах, кроме депутата, является головой антикоррупционного центра, проблема его состоит в том, что он получает там денежное вознаграждение.

Булах от запросов не открещивался, но апеллировал, что делал общественно важное дело, а действия Кононенко считает политизированными.

Дмитрий Булах, депутат облсовета

Я считаю, что это проект политический, и Альберт не является его единственным вдохновителем. Но меня такие, как Альберт, не остановят, и я все равно буду пытаться наводить порядок с общественными ресурсами.

Несмотря на то, что часть депутатов Кононенко поддержала, мол, если Булаха проверят и установят его непредвзятость, ему это только на руку, достаточного количества голосов по обращению к НАПК в облсовете не нашлось, хотя Кононенко может это сделать и самостоятельно.