Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом.

"Я сегодня изолирован, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего, у вас подтверждается диагноз коронавирус", - сообщил 44-летний депутат в комментарии ТСН.

Позже Шахов в фейсбук сообщил, что температура у него поднялась несколько дней назад.

"Началось это все три дня назад, температура 38. И я как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательный результат", - рассказал он. Медицинскую помощь ему оказывали в частной больнице "Добробут".

"Вызвал на второй день врачей, чтобы проверили мои легкие, проверили мою температуру. Дали нормальные простые рецепты мне: пить больше воды, можно макнуть 50 грамм, но я не пью. В этой ситуации, как лечила меня мама, бабушка, - малина, лимон. И сегодня я себя уже чувствую нормально. Температура упала", - сказал Шахов.

Он заявил, что находится в полной изоляции и никого к себе не подпускает.

Накануне Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, которую выявили у 44-летнего мужчины.

После этого в Киевской ОГА рассказали, что мужчина недавно вернулся из-за границы, ему стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

Минздрав официально подтвердил, что среди 14 зарегистрированных случаев COVID-19 есть один народный депутат. Болезнь у него протекает в легкой форме, и поэтому он лечится амбулаторно. В случае неходимости депутата госпитализируют.

16 и 17 марта заразившийся депутат не посещал Верховную Раду.

В связи с выявлением первого случая COVID-19 на территории Киевской области в регионе объявлена чрезвычайная ситуация.