Депутата Харьковского горсовета подозревают в халатности, повлекшей смерть ребенка

Правоохранители сообщили депутату Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор одного из коммунальных предприятий города, пренебрегая своими служебными обязанностями, не принял мер, направленных на соблюдение правил безопасной эксплуатации спортивного сооружения, расположенного на вверенном ему земельном участке.

Вследствие этого на спортивной площадке во время игры в футбол погиб подросток: на него упала металлическая конструкция футбольных ворот.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому сейчас решается.

Как ранее сообщалось, обвинительный акт в отношении директора общества, которое выступало исполнителем строительных работ, по ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель подростка) направлен в Коминтерновский районный суд Харькова для рассмотрения по существу.