Столкновение в Ольшанах. Депутата облсовета от "Відродження" отпустили из СИЗО

Печерский районный суд Киева принял решение не продлевать меру пресечения в виде содержания под стражей депутату облсовета Алексею Литвинову. Соответствующее ходатайство было подано прокуратурой вчера 21 августа.

По словам адвоката Литвинова Зиновия Галавана судьи приняли во внимание позицию защиты. Адвокат утверждает – его подзащитный не намерен скрываться от следствия и не сможет повлиять на свидетелей. С 25 августа Литвинов будет находиться по месту регистрации в Ольшанах. Домашний арест будет действовать в ночное время с 21-го ночи до 7 утра.

Инцидент в поселке Ольшаны произошел 16 мая. Тогда в результате столкновения местных жителей, среди которых были ромы, 4 человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них, ром Николай Каспицкий, умер в больнице. Правоохранителями были задержаны три участника инцидента, среди которых был и депутат облсовета от партии «Відродження» Алексей Литвинов. Уголовное производство было открыто по двум статьям – «хулигантство» ч. 4 ст. 296 и «умышленное убийство» ч. 2 ст 115. Срок содержания под стражей Литвинова истекает 24 августа.