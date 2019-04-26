Дергачевские школьники постреляли из автоматов и узнали, что такое настоящие окопы

Одиннадцатиклассник Андрей легко смог запомнить последовательность действий в теории, а на практике, делится парень, все же почувствовал необходимость физической подготовки.

Андрей Борщ, ученик 11 класса «Козачелопанского лицея»:

Сьогодні – наступ двійкой та строєм. Розпад по два, і в наступі, в наступі двійкою.

Не прошло и трех дней, а ученики из разных школ уже научились самоорганизовываться. Более того, среди них уже появились настоящие лидеры.

Сергей Устилин, глава союза АТО Дергачевского района:

Зараз ви відчули, що таке взаємодопомога, взаємоповага, що таке ділитися «бутилкою» води, «куском» хліба, але надіюсь, що вам цього не доведеться. Але, дивлячись на вас, я пишаюся, що надалі буде кому захищати нашу державу.

Главный на сборах - Михаил Котовец отмечает, эти три дня работал с подростками так же как и со взрослыми. Ведь, говорит, времени на развлечения, учитывая ситуацию в стране - нет.

Я з вами був три дні, так?! – Так! - Любімий вопрос: питання є? –Ні! - Хотите бать красивыми, как я? Добро пожаловать в Збройні сили України!

Евгений Жувак, зам. председателя Дергачевской рай.админ.:

Служба в Збройних силах України – це суттєва чоловіча робота, розумієте? І не треба служби в Збройних силах України цуратися, але тим більше - її боятися. Це ваш святий та почесний обов’язок, і ці три дні стануть хорошим підґрунтям у вашому житті.

Руслан Нестеренко планирует стать «чрезвычайником», и уже решил поступать в университет гражданской обороны. Но, несмотря на это, военные посоветовали ему связать жизнь именно с армией.

Руслан Нестеренко, ученик 11 класса «Дергачевского лицея №3»:

Запомнились стрельбы в Чугуеве, в военной части. Мы выезжали на полигон - у нас там были стрельбы, разборка-сборка оружия. И давали стрелять боевыми патронами.

Том Негуен, ученик 11 класса «Безруковского лицея»:

Під час навчально-польових зборів ми навчилися користуватися зброєю, вивчили правила техніки безпеки користування зброєю і пройшли медичну, тактичну і фізичну підготовку.

За последние три года это самая масштабная работа с детьми, говорит Владислав Кисиль. И он бы хотел, чтобы дети практиковались на природе больше.

Владислав Кисиль, перв.зам. Дергачевского главы:

Ми розуміємо, що багато є населення, яке патріотично не виховує своїх дітей, свою молодь. Тому потрібно, звичайно, починати зі шкіл, дитячих садків навіть, щоб діти розуміли, що рідне місто, рідна мова, рідна держава – це найголовніше.

По окончанию сборов все ученики получили награды и сладкие подарки для пополнения запаса калорий.