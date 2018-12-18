Держаться, верить и не сдаваться. Будущие юристы пишут письма поддержки пленным украинским морякам

Благодарность за то, что они защищают Украину и пожелания о скорейшем возвращении домой. Послание пленным украинским морякам студент-второкурсник Илья Нестерук, говорит, писал на одном дыхании.

Илья Нестерук, студент 2-го курса:

Я також написав листа на підтримку нашого випускника і взагалі усіх військових наших. Я також писав слова підтримки, ну дещо також особисте було.

Будущие юристы организовали сбор писем на первых этажах во всех учебных корпусах харьковского юридического вуза. Акция стартовала 12 декабря. Сколько уже написано обращений со словами поддержки пока не подсчитывали, но, отмечают студенты, только за последний день писем собрали больше сотни.

Александра Сенна, студентка 2-го курса:



Самые главные слова – это держаться, чтобы верили и не сдавались, сейчас очень важна поддержка. Мы прекрасно это помнимаем. Что это очень тяжело. Что они отстаивают сейчас нашу страну.

Один из взятых в плен в Керченском проливе моряков - выпускник хозяйственно-правового факультета университета имени Ярослава Мудрого Василий Сорока. Обращение и к Василию, и к другим военным все желающие оставляют и в пунктах приема писем, расположенных в ВУЗе, и отправляют по электронной почте. К акции присоединились, отмечают организаторы, не только студенты, но и преподаватели.

Анна Черкашина, студентка 4-го курса:

Ми хотіли підтримати хлопців і звернулися із питанням до родичів – яка саме допомога буде у даному випадку доцільною і ефективною і нам підказали. Що краще усього написати листи, ми почали їх писати і організовувати цю акцію.

Электронные обращения инициаторы акции будут принимать до конца недели, потом вместе с рукописями отправят сестре выпускника харьковского юридического вуза Василия Сороки, Богдане, она передаст их морякам, которые до сих пор, несмотря на международное давление, остаются узниками Кремля.