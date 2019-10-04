Дешево, быстро и без вреда экологии. В Чугуеве соцработниц пересадили на электроскутеры

Новенькие, экологные и полностью бесшумны. Вот такие скутеры теперь можно увидеть в центре города Чугуев.

Екатерина Сипавина - одна из соцработниц, которой выпала возможность ездить на скутере. Женщина уже пенсионерка, говорит, пошел седьмой десяток, впрочем, проехаться с ветерком - удовольствие с молодости.

Екатерина Сипавина, соцработник терцентра

Водійське посвідчення в мене з 73-го року. Коли я навчалась у 10 класі. В мене в батька був мотоцикл, я на ньому дуже так по-простому ганяла, батька за це ругала міліція.

Сейчас Екатерина едет к нотариусу, потому что нужно оформить документы одной из своих подопечных, переселенке. За день бывает, приходится «намотать» десятки километров, и до этого все это было пешком, поэтому такой электроскутер - однозначное облегчение и экономия времени.

Татьяна Семилетова, директор терцентра Чугуевского горсовета

Такий транспорт має буть у кожного соцпрацівника! За допомогою цієї техніки у нас на дорогу менше використовується часу, а для самих підопічних більше часу. І від цього виграє сама послуга.

По словам директора терцентра Чугуевского горсовета, пока у них уже есть пять таких вот электроскутеров, и еще один - грузовой, на нем мужчины будут возить воду и продукты.

Новый транспорт удалось получить, выиграв областной конкурс проектов - половину денег дала область, остальные - местные чиновники, всего понадобилось 200 000 гривен.

Вадим Жуга, водитель терцентра

Обслуживание дешевое - ну, 10 ампер, на день хватает где-то 10 ампер-часов. Ну, 3-5 гривен от силы, мне кажется. Мало. - І на скільки кілометрів цього вистачить?.. - Ну, 50-60.

Скутерами пользуется сейчас пятеро соцработниц из сорока. Остальных - будут учить управлять. Самое главное, по словам женщины, - не забывать каждую ночь заряжать электроскутеры. Ибо без заряда он заглохнет на полпути, и его придется толкать, чтобы подопечные - а это в основном одинокие, престарелые и люди с инвалидностью - не остались без хлеба, воды или лекарств.

А вот Михаил Яковлевич, ему - 93. Мужчина военный в отставке, ветеран войны, сейчас уже почти не слышит и не ходит. Одно утешение дедушки - стихи и песни о любви.

- Как вы себя чувствуете? - Пока, конечно... по моей оплошности сломал ногу. А так при своем возрасте в организме чувствую - готов еще песню спеть!

Однажды на станцию нашу в вокзал, знакомый экспресс голубой приезжал, и вот из вагона под номером пять транзитная девушка вышла гулять.

Женщина Михаила Яковлевича, Вера , на 10 лет моложе, живут вдвоем, детей нет, поэтому соцработник Ольга для них уже как родная. Поможет с огородом и дом уберет, и лекарств привезет.

Я сразу посмотрела - думаю, что... я ее даже не узнала. Я его никогда в жизни не видала! Я думала, она на мотоцикле приехала! А оно ж таке - сидит, как на табуретке.

А вот дед Михаил видел новенький Ольгин транспорт только через окно.

Ольга Кладовщикова, соцработник тер центра

Дедушка, первый раз, когда сказала "на мотоцикле, выдали мотоциклы нам", он говорит: "ИЖ?.." смеется. Долго не могли ему объяснить, что это, как это, от электрики, от электричества.

Бабушка Вера каждый раз встречает и провожает свою Олю. И каждый раз удивляется, ведь ездит электроскутер совершенно бесшумно и без всякого дыма и чада.