Дешево, но опасно или дорого, но законно. За что аграрии и пилоты готовы рисковать

Груда металла, вот все, что осталось от одномоторного самолета, выполнявшего сельхозработы. Крушение в Нововодолажском районе выявило ряд нарушений. По предварительным данным полиции у пилота был просрочен сертификат. А разрешения на использование в этом районе воздушного пространства даже никто не запрашивал. За последние два месяца это уже третий случай полетов без разрешения, рассказывает инспектор по летной эксплуатации Виктор Краснощеков.

Виктор Краснощеков, государственный инспектор по летной эксплуатации:

Мы называем их - партизаны. Это люди, которые во множестве случаев не занимались авиационно-химическими работами, пришли из каких-то других видов деятельности.

Услуги таких партизан, говорит Виктор Краснощеков, стоят дешевле. Их затраты значительно ниже по сравнению с официальными компаниями, которые работают в правовом поле. И соблюдают все требования.

Виктор Краснощеков, государственный инспектор по летной эксплуатации:

Каждый летчик должен проходить медкомиссию. Медкомиссия недорогая. Это примерно 510 гривен для прохождения медкомиссии. Ну, плюс, какие-то транспортные расходы, проживание, поддержание летной годности тоже не очень дорогое. Необходимо иметь сертификат на выполнение этого вида работ, значит нужно иметь определенный персонал, определенные базы, где это можно сделать.

В сельском хозяйстве в Украине заняты «кукурузники» и вертолеты, а также легкие летательные аппараты и дельтапланы, рассказывает Юрий Михайлов. Лет 20 назад он сам занимался сельхозавиацией, сейчас - специалист в аграрной сфере. Вертолеты Михайлов называет самыми эффективными и надежными.

Юрий Михайлов, генеральный директор Unitek:

Малая авиация по сравнению с кукурузниками, наверное, является более рискованной частью бизнеса, потому что собственно, аппарат обладает меньшей устойчивостью и могут быть разные неполадки и аварии связанные или с завихрениями, или с препятствиями, или с деревьями. И такие случаи постоянно происходят.

За гектар пилоты малой авиации берут от 100 до 140 гривен. А вот за АН-2 или вертолет придется заплатить раза в два дороже. Говорит: из-за таких цен малые предприятия не пользуются такой услугой. А вот крупные кампании обзаводятся более эффективными наземными распылителями.

Юрий Михайлов, генеральный директор Unitek:

Сейчас удобрения и препараты достаточно дорого стоят, собственно, общие затраты на одни средства защиты растений могут составлять там 150-200 долларов на гектар. Плюс такая же сопоставимая цифра по удобрениям, поэтому удобрения стараются вносить локально концентрировано. С заделкой в почву.

Услугами авиаторов аграрии чаще всего пользуются осенью для подсушивания подсолнечника перед уборкой. К этому времени культура уже очень хрупкая и наземные опрыскиватели ее могут поломать. И все же авиацию Юрий Михайлов считает не столь эффективной и более опасной для окружающей среды. Например, распыленная с высоты жидкость может в виде аэрозоля попасть на посадку или поле соседа. Потому будущее, считает специалист, за дронами.