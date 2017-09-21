Сотни миллионов на зоопарк и в разы меньше на медицину и образование. Распределение харьковского бюджета возмутило общественников и антикоррупционеров

Выделить сотни миллионов гривен во время очередной сессии горсовета депутаты решили на разные сферы, в том числе на образование, медицину и развитие инфраструктуры. Так, на ремонт дорог, реконструкцию трамвайных путей и переездов, а также светофоров потратят дополнительно чуть больше 200 миллионов гривен. Расходы на проведение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и приобретение медоборудования увеличили на 24 миллиона, на оплату питания детям до двух лет из малообеспеченных семей направят еще 1 миллион 800 тысяч. Еще несколько десятков миллионов гривен расчитывают потратить на коммунальщиков.

Татьяна Таукешева, директор Департамента бюджета и финансов горсовета:

Работникам коммунальных предприятий 49,6 миллионов, на капитальный ремонт помещений школ и детских дошкольных учреждений дополнительно предлагается 13,7 миллионов, на обеспечение деятельности новых детских садов предлагается 3,4 миллионов.

А вот на продолжение реконструкции сада имени Шевченко депутаты решили направить уже около 40 миллионов гривен. Более того, рассказывает юрист Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк, помимо дополнительных денег на сад имени Шевченко, в свежей редакции городского бюджета предусмотрели около 400 миллионов гривен для Харьковского зоопарка. Эти многомиллионные растраты общественников возмущают, тем более что в июле разгорелся скандал, связанный с ремонтными работами в саду Шевченко. В частности, по словам антикоррупционеров, лавочки закупались по завышенным ценам, по предварительным подсчетам, в 4 раза больше рыночной. Кроме того, отмечают они, расходы на зоопарк в разы превышают финансирование таких сфер, как медицина и образование.

Игорь Черняк, общ. орг. "Антикоррупционный центр":

И, вот для сравнения: на обновление инвентаря учебного во всех школах, детских садиках и детско-юношеских спортивных школах Харькова предусмотрено 1 миллион 800 тысяч гривен. И вместе с этим 205 миллионов добавляем на зоопарк. Дальше мы смотрим: ремонт больниц города, ремонт всех поликлиник города, ремонт всех специализированных больниц города. Эта сумма меньше, чем на ремонт одного "Домика для слонов", на сегодняшний день около 90 миллионов гривен на это предусмотрено.

Также, возмущаются антикоррупционеры, регулярно огромные суммы выделяются для коммунальщиков. И озвучивают цифры - изначально в бюджете на 2017-й в горсовете указывали, что помощь харьковским КП составит почти 900 миллионов гривен, однако уже за первый квартал этого года коммунальные предприятия снова принесли убытки в размере 450 миллионов гривен. Несмотря на это, подчеркивают общественники, множество руководителей убыточных КП продолжают занимать свои должности и даже получают в мэрии почетные грамоты.