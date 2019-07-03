Десятки пострадавших, сотни тысяч ущерба и год судебных тяжб: харьковчанина обвиняют в фиктивной торговле мебелью

Из-за аферы с продажей несуществующей мебели пострадали 73 человека, и они до сих пор не могут добиться справедливости.

Алена Кощий - одна из тех, кого обманули.

Алена Кощий, потерпевшая

В марте 2018 года я обратилась в мебельный цех к Конареву Юрию Анатольевичу, чтобы заказать диван. Диван стоил на тот момент 10 000 гривен, я внесла аванс 5000 гривен, получила чек с подписью, и диван мне не сделали. После чего я к нему приехала, увидела, что цех закрыт, и написано объявление – «обращаться в полицию»

Алена говорит: не заподозрили ничего, ведь в цехе по улице маршала Батицкого работали люди и действительно время от времени заносили и выносили мебель. Оказалось, что помещение предприниматель арендовал, сейчас здесь работают уже другие люди. Это типичная схема мошенничества, говорят в прокуратуре.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

У нас таке провадження не одне, є аналогічна ситуація з дитячими ліжечками, коли шахраї занижували ціни значно, щоб люди у них купували, давали завдаток, а потім нічого не робили і звісно ці завдатки не повертали.

Однако сразу решить эту проблему в суде не получилось, ведь собрать всех обманутых на судебном заседании - дело нелегкое.

Ольга Уварова, потерпевшая

Было предварительных попыток три суда, но ни один толком не состоялся, потом дело передали в апелляционный суд, и теперь на 11 число назначен суд, и сказала нам прокурор: если явится меньше 72, то будет аннулированы эти наши все исковые заявления, и ничего ему не будет

В прокуратуре просят не волноваться - в любом случае мужчину будут судить. Однако всем пострадавшим надо обязательно появиться на суд и как минимум по двум причинам.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

По-перше - встановити їх позицію, тобто, може, вони не хочуть ходити на кожне засідання, але вони мають про це якось заявити. Тобто «прошу розглядати так - без мене». А по друге - саме на підготовчому засіданні заявляються позови на відшкодування збитків. У цьому кримінальному провадженні сума збитків лише по цим 73 потерпілим складає чверть мільйона гривень

Но пока обманутые люди будут собираться, может истечь срок давности преступления, и пострадавшие просто не смогут вернуть назад свои деньги.

Обвиняемый же пока находится под домашним арестом, но опять начал продавать мебель, и объявления с соответствующим содержанием снова появились в Интернете, утверждает потерпевшая Ксения Обуховская.

Ксения Обуховская, потерпевшая

Он продолжает работать, сейчас уже изготавливает детскую мебель. Суд ему присудил домашний арест, и он работает у себя в частном секторе. Нас много пострадавших, и не хочется, чтобы пострадали другие

Однако на месте, где, по словам потерпевших, живет и работает обвиняемый, на стук никто не отвечает, хотя местные не на камеру подтверждают, что их сосед действительно занимается мебелью.

Мужчине же сейчас грозит часть 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - повторное мошенничество.

Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 5 лет.