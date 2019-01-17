Детектив с возвращением картины в Харьков

"Этюд с домом" - так называется картина художника Сергея Васильковского, которая была вывезена из Харькова в Германию во время Второй мировой войны. Прошло более 70 лет, пока произведение искусства вернулось домой. Причем возвращение стало настоящим детективом.

В годы второй мировой войны - во время оккупации Харькова, нацисты вывезли отсюда много культурных ценностей. В частности, после освобождения города, многих картин не досчитался художественный музей. Дело вывоза произведений искусства было поставлено ​​на конвейер. Исчезли примерно 75 000 экспонатов.

Виктория Кацай, главный хранитель Харьковского художественного музея:

Приехали искусствоведы из Германии. Мы знаем, что у нас работали из Бременского музея искусствоведы немецкие. Они составляли списки. Работал здесь штаб Розенберга, который тоже составлял списки. Этот штаб занимался методичным вывозом культурных ценностей с территории Украины.

Среди прочих утраченной считалась и картина "Этюд с домом", которую написал основатель украинского национального пейзажа, харьковский художник Сергей Васильковский. Чудом удалось спасти во время оккупации вот эту инвентарную книгу. Именно на одной из ее страниц есть свидетельство о принадлежности произведения городскому художественному музею.

Вот номер 1253 и идет ее описание. И здесь же в инвентарной книге еще один номер музея, который предшествовал украинской картинной галерее - 231. Этот же номер и на обратной стороне и на лицевой.

После того, как Украина стала независимой, сотрудники харьковского художественного музея начали кропотливую работу по возвращению вывезенных в Германию произведений. О том, что в этой стране действительно оказался "Этюд с домом", стало достоверно известно лишь два года назад, когда были объявлены лоты аукциона в Берлине.

Валентина Мызгина, директор харьковского художественного музея:

29 грудня 2016 року ми отримали від комісара кримінальної поліції Берліна листа, тут ви його побачите, в якому він писав що можливо ваша робота, продають картину на аукціоні в Берліні.

Кстати, случайно или нет, но продавец выставил картину на аукцион не под названием "Этюд с домом". А вот потенциальный покупатель - любитель творчества Сергея Васильковского предположил, что это произведение может быть с утраченного культурного достояния Украины. Именно он сообщил о своем подозрении в полицию, а затем пошел на частную переписку с музейщиками.

Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея:

Я пишу, дорогой доброжелатель, вы все-таки купили эту картину или нет? Или если вы ее покупали, то вы ее покупали по интернету? - Да, действительно, отвечает, по интернету. И он видел изображение картины и изображение обратной стороны. До самого приобретения дела не дошло.

А дальше к делу подключились дипломаты. Переговоры по возврату картины велись на уровне министерств иностранных дел и продолжались два года. Каким образом и на каких условиях удалось договориться о возврате произведения, не афишируется. Главное - "Этюд с домом" встретил 2019 год уже в Харькове - в художественном музее. Специалисты утверждают, что это уникальное произведение искусства.

Викентий Пухарев, искусствовед:

Оно очень типично для Васильковского - это произведение - высококлассное произведение Васильковского. Это то произведение, которое мы 100% атрибутируем, как работу этого мастера вне зависимости есть там подпись, нет там подписи. Оно передает все особенности письма этого художника и в этом ее уникальность.

Кстати, отныне картина имеет другое название - "Семейный дом". Так как она, попав в Германию сохранялась в частной коллекции, то имеет хорошее состояние. Необходима ли реставрация, будет решено позже. Следует добавить, что эта картина стала первой и, соответственно, пока единственной, которую удалось вернуть в художественный музей из-за рубежа по окончании второй мировой войны.