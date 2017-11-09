Детектор лжи на вооружении Нацгвардии. Как харьковские курсанты проходили проверку

Вы совершали кражи с места службы? – Нет. – Вы брали денежное вознаграждение за решение каких-либо вопросов? – Нет. – Вы употребляли наркотики во время службы? – Нет. – Вы находились на.

И это еще не самые коварные вопросы. Курсанты академии Нацгвардии проходят тестовые проверки на недавно полученном детекторе лжи - полиграфе. 3 ноября Национальная гвардия Украины официально получила право пользоваться полиграфом. Впечатления от такой откровенной беседы неоднозначные, но подопытные уверяют - они хорошо понимают, в каком случае это может пригодиться.

Виктория Пискунова, курсант Национальной академии НГУ

Якщо людина підозрюється у вчиненні якогось злочину, можливо для якихось службових обов’язків, для роботи.

Максим Даниелян, курсант Национальной академии НГУ

Немного дискомфорт из-за кресла, ограничение в движениях, а эмоционально… затрагивались личные вопросы, я начал немного нервничать.

Полный тест на полиграфе должен длиться около трех часов. Артериальное давление, частота сердцебиения, непроизвольные движения - информация поступает одновременно по нескольким каналам.

Александр Колесниченко, начальник научно-исследовательской лаборатории Национальной академии НГУ

Всі задаються питанням – чи можна обманути поліграф. Насправді що таке поліграф? Це апарат. Техніку обманути – наводячи. А от полі графолога обманути можливо. Тому кожному полі графологу треба постійно підвищувати свій фаховий рівень…

Такое тестирование, говорят в Нацгвардии, отныне будут применять во время отбора на контрактную службу.

Александр Колесниченко, начальник научно-исследовательской лаборатории Национальной академии НГУ

Буває так, що скривається інформація, автобіографічна, наприклад кримінальне прошле, зловживання спиртним, наркотиками, факти крадіжок, передана інформація яка відноситься до службової категорії, таємної, для службового користування така перевірка може проводитися, коли людина йде на підвищення.

Для тех, кто уже несет службу, полиграф тоже смогу использовать - в отдельных случаях.

Руслан Мусевич, в.и.о. начальника отдела по работе с личным составом Национальной академии НГУ

У випадку надходження інформації щодо порушення правил, а також у випадку порушення дисципліни, виконання службових обов’язків, командир може приймати рішення про порушення питання проведення службового розслідування.

Но, говорят специалисты, данные, полученные при помощи полиграфа, не могут считаться абсолютно верными - прибор только может помочь определиться - какие направления надо проверить дополнительно и более тщательно.