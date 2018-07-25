Детектор лжи: уникальные подходы к проверкам на современных полиграфах®

Многие из нас не один раз задумывались и пытались отгадать тайны принципов работы детектора лжи. На самом деле в интернете можно наткнуться не просто на статьи — на целые порталы, посвященные обходу полиграфа. Они вроде пытаются научить обманывать фиксатор физиологических показателей в организме человека, попытаться скрыть истинные чувства и утаить правду. Но возможно ли это сделать? И одно дело, когда вы уже обошли устройство с ремешками и датчиками, другой вопрос состоит в том, как утаить правду от полиграфолога?

В штате Иллинойс в Америке был проведен интересный эксперимент. Участниками взяли студентов Северо-Западного высшего учебного заведения, в исследовании также принимали участие психологи. Эксперимент был абсолютной инсценировкой — специалистам было важно проследить, могут ли мозговые импульсы и другие физиологические показатели лгать. Обратим ваше внимание, что последние модели современных детекторов лжи способы в частности отслеживать изменения в мозговой деятельности с помощью функциональной МРТ.

Эксперимент начался с рассказа о том, что в одно из помещений на территории студенческого городка были завезены ценные вещи, среди которых и серебряные ювелирные изделия. Студентам сообщили об этом. Далее было подробно расписано, в какое время лучше всего осуществлять взлом и кражу с наименьшим риском быть пойманным. В воровском ремесле смог почувствовать себя каждый студент университета непосредственно в день проведения эксперимента.

Зачем было организовано подобное исследование? Полиграфологи и современные психологи считают, что на детекторы лжи предыдущего поколения полагаться ненадежно, так как они не только фиксируют недостаточное число показателей, но и могут выдавать неточности (человек, не совершивший преступление, перенервничал, в устройстве произошел сбой и результаты были оценены положительно, подтвердив вину совершенно невиновного лица и т.д.). Однако полиграфологи также убеждены: сверхсовременные детекторы лжи, включающие в набор показателей сканирование мозга человека, являются наиболее надежным способом узнать правду и уличить преступника во лжи (если есть в чем). Кроме того, можно подобрать коллектив благонадежных сотрудников, найти вора или насильника, в чем поможет полиграф в Киеве, где проверку проводят специалисты компании HR Security с опытом работы, готовые также предоставить подробную консультацию относительно принципов и этапов тестирования, а также гарантируя успешность проведения теста.

В большинстве стран в суде не принято брать во внимание результаты проверки на полиграфе. Однако вера в эффективность энцефалограммы достигла таких высот, что в Индии зафиксированные показатели все-таки начали использовать в судовой деятельности и заключать людей по полученным сведениям теста. Например, в 2008-м году широкого распространения достигла история про 24-летнюю жительницу Индии Адити Шарма, которую приговорили к пожизненному заключению за отравление ею экс-жениха. Сканирование мозга показало положительный результат касательно знаний Адити о мышьяке, который она использовала в преступлении.

Современные нейрологи и психологи убеждены: рано или поздно результаты тестов начнут применять и в других странах, например, в гражданско-правовом иске. Однако и это в свою очередь широко откроет двери и в применение показателей современных полиграфов в уголовном процессе.