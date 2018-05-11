"Дети бывшими не бывают": в Чугуевском районе у должника по алиментам арестовали дом

В Чугуевском районе государственные исполнители посетили мужчину, у которого сумма задолженности по уплате алиментов на ребенка составляет более 89 тысяч гривен.
Об этом сообщили в главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области.
За такую большую сумму долга госисполнители описали и арестовали жилой дом должника.
После оценки имущества дом передадут на продажу в счет погашения задолженности по алиментам.
«Наконец ребенок сможет получить средства, которые задолжал отец», - обнадеживают в ГУ юстиции.
Как сообщили в ГУ юстиции, еще два неплательщика алиментов из Чугуевского района отработали 120 часов на общественно полезных работах.
Сельские советы уже перечислили 2400 гривен и 2360 гривен в счет частичного погашения задолженности по алиментам.