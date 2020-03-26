Детские площадки в Харькове закрыли на время карантина

В Харькове временно закрыли детские площадки, оградив их на время карантина сигнальными лентами.

Об этом сегодня, 26 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в связи с продлением в Украине карантинных мероприятий до 24 апреля, сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

По его информации, в городе - около 5,5 тысяч детских площадок, и на данный момент все их обнесли сигнальными лентами и развесили возле них предупреждающие объявления.

Игорь Терехов отметил, что такая мера нужна для сохранения жизни и здоровья людей.

«Карантин и каникулы - две разные вещи. Понимаю, что сегодня хорошая погода, детям хочется выйти на детскую площадку, но там они контактируют друг с другом. Тем более, что многие выходят с бабушками, дедушками, а мы понимаем, что основная группа риска – это люди преклонного возраста. Поэтому, чтобы сохранить здоровье людей, мы фактически прекратили работу всех детских площадок. Об этом предупреждают соответствующие объявления», - отметил он.

Напомним, накануне в соцсетях харьковчане стали публиковать фото и видео опечатанных оградительными лентами детских площадок.