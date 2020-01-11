Детские выплаты: какая денежная помощь при рождении ребенка в этом году

Детские выплаты в 2020 году в Украине будут сохранять действующий в 2019-м механизм предоставления средств при рождении детей.

Правительство еще в ноябре отклонило предложение Минсоцполитики о введении нового подхода относительно детских выплат в Украине в 2020 году. Оно заключалось в том, чтобы отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума и помочь малообеспеченным семьям и пенсионерам.

Детские пособия в 2020 году в Украине предоставляются, согласно постановлению Кабмина, одному из родителей ребенка, постоянно проживающему вместе с младенцем. Для назначения выплаты на ребенка в 2020 году в Украине в орган соцзащиты родителями подается заявление о проживании ребенка, копия свидетельства о рождении, которую можно подать в электронной форме.

Размер выплаты на первого ребенка в 2020 году в Украине составляет 52 прожиточные минимумы.

Выплаты на второго ребенка составят 70 прожиточных минимумов, на третьего и каждого следующего – 120 прожиточных минимумов.

Какого числа перечисляют детские пособия в Украине

Денежные выплаты не будут осуществляться единовременно. Молодые мамы с первым ребенком получат сначала 10 тысяч гривен, остальную сумму будут выплачивать по 860 гривен ежемесячно на протяжении 3 лет.

Выплаты за рождения в 2020 второго ребенка в Украине будет проводиться в течение следующих 36 месяцев равными частями. При этом ежемесячный размер выплаты пособия не может быть меньше установленного для детей до 6 лет прожиточный минимум.

Правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Так, размер детских денег на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, составит не 2 прожиточных минимума, а 2,5. Это дополнительно более 1000 гривен на одного ребенка. Вырастет также размер детских денег в 2020 на детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, – дополнительно 3 000 гривен на одного ребенка. Помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью «пакет малыша».

Кроме того, будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня». В 2020 году такое возмещение получат более 64 тысячи человек.

Детское пособие в 2020 году в Украине ожидают предоставить 204 тысячам беременным и молодым мамам.

А вот детское пособие для одиноких матерей повысят до 1 1921 гривень для детей возрастом до 6 лет, 2 395 гривень для детей в возрасте 6 до 18 лет, 2 270 гривень для учащихся детей в возрасте от 18 до 23 лет. 397 тысяч – скольким детям будут предоставлять детскую помощь в 2020 году в Украине.

