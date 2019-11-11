Детское автокресло – неудобство или оправданная мера безопасности? Мнения харьковских экспертов и автолюбителей

Мне удобно.

Маленького Льва усадили в его собственное детское автокресло.

Мать мальчика, Анна, признается, что за рулем - уже более 10 лет, кроме Льва имеет еще годовалую дочь. Говорит, с самого детства возит своих детей в машине и только в специальных автокреслах, так переживает за их безопасность в пути. Привыкнув к ним с детства, дети, уверяет Анна, не капризничают.

Анна Дорошенко, водитель

Абсолютно нормально. Он - привыкший к этому. Нормально и младшая тоже. Эта безопасность должна касаться родителей, ну, если они не беспокоятся за безопасность своих детей, то пусть ищут какие-то лазейки. Я считаю, это - на их ответственности.

Новый законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобильном транспорте, женщина поддерживает. Советует только ответственно подойти к выбору детского автокресла. Цены на них стартуют от 400 гривен и могут достигать иногда двадцати тысяч. А чтобы иметь качественное и безопасное кресло, придется выложить две тысячи это как минимум.

Анна Дорошенко, водитель

Автокресло выбирали в магазине специализированном, по росту по весу, нам подсказали, мы выбрали, купили. Ну, где-то тысячи, наверное, четыре.

Автоэксперт Денис Журавель данный законопроект считает достаточно сырым, ведь, по его мнению, первое что нужно сделать, это ввести активную пропаганду их использования – это, по мнению Журавля, должны быть или курсы, видео уроки или краш-тесты, где будет наглядно понятно, почему и зачем нужно использовать детские автокресла.

Денис Журавель, юрист Харьковского автоклуба

Обучать родителей правильно их использовать, потому что сама по себе установка автокресла в автомобиль никак не гарантирует то, что ребенок будет в нем правильно усажен, правильно пристегнут, и кресло будет правильно использоваться. И также как бы не установлено, каким образом патрульные будут не только определять рост или вес или возраст ребенка, но и то, насколько правильно водитель это автокресло использует. Опять же - в современных автомобилях во многих существуют интегрированные детские автокресла

По словам Дениса Журавля, сейчас в Харькове патрульных автомобилей недостаточно для того, чтобы фиксировать нарушения, которых и так больше, чем достаточно. А чтобы выявить такое нарушение как пренебрежение безопасностью во время перевозки детей - нужно постоянно следить за тем, что происходит в салонах автомобилей, что невозможно сделать в, например, полностью тонированных машинах. Выявить правонарушение в них можно только случайно, остановив транспортное средство за нарушение ПДД.

Впрочем, такими нововведениями довольны не все автовладельцы.

Юрий, водитель

Ремни безопасности, он пристёгиваются сзади. Ну, а куда мы сядем вот даже впятером? Кресла - куда я буду, в мене трое детей, куда я их буду в кресла садить? Куда кресла ставить?

Игорь, водитель

Возил, когда был маленький. Как вы представляете - ребенку 12 лет, его в кресло посадить - он там больше травм получит, если он будет в кресле, а не просто пристегнут.

В полиции объясняют, что необходимость принятия законопроекта связана с большим количеством погибших и травмированных детей на дорогах. В рамках него, по словам Марины Кульбачной, в случае если патрульные обнаружат в салоне автомобиля малышей без специального автокресла впервые - водителю грозит штраф в 510 гривен, а за второе такое правонарушение сумма увеличится до 850 гривен.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью СРП в Харьковской обл.

У нас в Україні можуть перевозити дитину без автокрісла, якщо вона має вже 12 років або якщо вона досягла зросту один метр 45 сантиметрів. Або-або. Тобто не повинна вона мати і 12 років і 145 сантиметрів, ця норма не поширюється, вона не двійна.

Но вот в новом законе не разъяснено, как должны теперь перевозить детей в такси, ведь это такое же транспортное средство.

В службе такси 30-40 объяснили, что закона придерживаться готовы, уже даже некоторые водители, имеющие свои автокресла, берут их на маршрут - за что клиенту придется доплатить определенную сумму. Проблема лишь в том, что спросом данная услуга не пользуется, и более того - не понятно, как государство будет контролировать выполнение данной нормы во всех службах и машинах.

Вот, например, как патрульные будут контролировать рост и возраст детей, пока тоже не известно, ведь, по словам полицейской, комментариев и указаний к законопроекту еще нет.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью СРП в Харьковской обл.

Певних рекомендацій наразі немає, я думаю, що кожна служба таксі буде вирішувати самостійно це питання. Можливо, це буде прокат автокрісел, можливо це будуть певні точки збору, знаєте, де можна буде взяти автокрісло. Ми завжди говоримо, що проблеми повинні якось вирішуватися, тобто не буває цих ситуацій, які безвихідні.

Пока же у водителей, имеющих детей, еще есть время обзавестись детскими автокреслами для детской безопасности, ведь данный законопроект еще не подписан президентом, поэтому пока не действует.