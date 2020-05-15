«Девяносто девять дней до аттестата»: в харьковской школе устроили праздник для выпускников

Из-за карантина все были в масках и придерживались социальной дистанции. Школьники говорят: за время вынужденной изоляции соскучились по друзьям и учителям.

Приколы в другом месте, а я уже одиннадцатиклассник все-таки…

В защитном костюме и бахилах Дмитрий Василенко. Уверяет, это не ради того, чтобы выделиться из числа одноклассников

Дмитрий Василенко, выпускник

Нужно защищать себя и близких , с которыми я буду в дальнейшем контактировать. Каждый собрался из разных частей города. Больше боюсь за родных, поэтому на всякий случай я буду защищенным

На школьном стадионе - более сорока выпускников. Говорят, уже надоело видеть друг друга и учителей на экране монитора. Рады увидеться и уже немного скучают по школьной жизни, которая скоро станет прошлым

Диана Гунько, выпускница

Чаще всего буду вспоминать свой класс, своих учителей. Все самые яркие эмоции, которые подарила эта школа, все проекты

Юрий Железняков, выпускник

За друзьями, конечно же. Это самые близкие люди пока что

Свято хранить школьную дружбу. Помнить о Дне рождения классного руководителя …

За тем, как выпускники произносят слова школьной присяги, родители наблюдают через забор. Это - из-за требований безопасности. Вспоминают свои выпускные и немного завидуют тем, у кого впереди столько надежд и возможностей.

Антонина Диль, мама выпускника

Я вважаю, що зараз час кращий, ніж був тоді. Ну, якась така була дуже обмеженість велика. А зараз у дітей є вибір. Емоції вони можуть показувати без якихось правил дисциплінарних, які були за радянських часів

Пытались, говорит директор школы, учить не только точным наукам, иностранным языкам и литературе. Прежде всего - быть смелыми и осознавать ответственность за собственную жизнь.

Александр Макогон, директор Авторской школы Бойко

Конечно же, сегодня в этой жизни нужно быть уверенным в себе. Мы их учим идти по этой жизни, высоко подняв нос, прежде всего. И добиваться всего, чего захотелось им

Из-за карантина неизвестно, когда выпускники получат аттестаты.

А вот от нарядных школьных выпускных в вечерних платьях здесь давно отказались. Обычно собираются на вечеринку в джинсах, а деньги перечисляют на благотворительность.