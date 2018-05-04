Действия няни девочки с ДЦП переквалифицировали на пытки - прокуратура

04 мая 2018 г. 10:27
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Прокуратура направила  суд  обвинительный акт в отношении 46-летней женщины - няни девочки с ДЦП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, женщине ранее было сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку.

Однако, во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения - действия женщины переквалифицировали по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки).

Напомним, в марте текущего года к правоохранителям обратилась мама 14-летней девочки - инвалида детства с ДЦП. Она пожаловалась, что няня девочки воспитывает ее ребенка побоями, в качестве доказательства показала видеозапись. Женщина рассказала, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения. После этого установила в квартире видеорегистратор.

Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

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