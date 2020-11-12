"Действия по взысканию кредитной задолженности с "ХТС" не отразятся на населении" – комментарий МЕГАБАНКА

Ранее сообщалось о том, что деньги, которые харьковчане платят за отопление, могут уйти в счет погашения долга теплосетей по кредиту. Также сообщалось, что АО «МЕГАБАНК» обратился с иском к коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети».

АО «МЕГАБАНК» на своем Телеграмм-канале прокомментировал данную информацию.

«Действительно, АО «МЕГАБАНК» предоставил Коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» кредитные средства на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы и связанных с ней платежей.

Выдача банками кредитных средств коммунальным предприятиям является стандартной банковской операцией и, как показывает практика, заинтересованными являются именно коммунальные предприятия в получении кредита.

Так, получая кредитные средства, в этом случае КП «Харьковские тепловые сети» имело возможность проводить ремонты своих сетей после отопительного сезона, учитывая, конечно, что в летний период поступления за оплату предоставленных услуг минимальны», - пояснили в пресс-службе банка.

Также в МЕГАБАНКЕ подтвердили, что обратились в хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением о взыскании задолженности с КП «Харьковские тепловые сети» по кредиту.

Однако, в учреждении отмечают, что в случае удовлетворения исковых требований кредит будет погашен за счет непосредственно коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».

«Акцентируем внимание на том, что денежные средства, которые поступают КП «Харьковские тепловые сети» от населения за оплату предоставленных услуг, обязательно учитываются как проведенная потребителем оплата. Банк НЕ получает денежные средства, харьковчане будут платить за теплоснабжение, поскольку назначением платежа является уплата именно КП «Харьковские тепловые сети» за предоставленные услуги», - отметили в банке.

При этом отмечается, что действия Банка по взысканию кредитной задолженности с КП «Харьковские тепловые сети» никоим образом не отразятся на населении, которое получает и платит за эти услуги, а также на учете проведенных оплат у самого поставщика услуг.