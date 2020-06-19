Дезинфекция, дистанция и сотрудники в защитных щитках: как соблюдают карантин в отделениях Укрпочты

На время карантина ни на один день не прекращали работу. Это – отделения Укрпочты, их на Харьковщине более полутысячи. Остановиться не могут, потому что, среди прочего, обслуживают пенсионеров и принимают коммунальные платежи.

Это почтовое отделение в центре Харькова - одно из крупнейших из более полутысячи в регионе. Лидия здесь постоянная клиентка

Ну, я здесь оплачиваю коммунальные услуги, отправляю переводы

О том, что необходимо надевать маску, ей напоминать не надо. К требованиям карантина с пониманием относятся и другие клиенты. Говорят, для безопасности готовы на временные неудобства.

Лидия, клиентка Укрпочты

Ну, вообще-то дольше приходится ждать. Потому что приходится соблюдать дистанцию. ​​Не всегда получается быстро, потому что люди идут постепенно

Татьяна, клиентка Укрпочты

Я сегодня первый раз пришла после карантина отправлять почту компании. Я считаю, что это важно, чтоб люди носили маски. Потому что, по последним данным, количество заболевших увеличилось. И люди не понимают, что они не настолько богаты и у нас медицина не настолько хороша

В зале для посетителей – красные ограничительные линии. Это чтобы люди не подходили слишком близко друг к другу. Остальных посетителей просят ждать на улице. К временным ограничениям люди относятся в основном спокойно. Как и сами сотрудники почты. Их ежедневная экипировка - перчатки, маски и защитный щиток.

Татьяна Олексенко, оператор почтовой связи

Это же мера такая, что нельзя ничего изменить, вытерпим всё. Всё, что положено, вытерпим

Юрий Савченко, директор Харьковской дирекции Укрпочты

Наразі ми на кожного співробітника видаємо три маски багаторазові. Ми снабдили їх дезінфікуючими засобами, які знаходяться на столі у кожного співробітника. Це такі маленькі стограмові флакончики, в яких знаходться дезінфікуюча рідина

На время карантина Укрпочта работу не прекращала.