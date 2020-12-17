Диалог власти и предпринимателей. Сделан первый шаг

В последние дни в Киеве ежедневно происходят акциии предпринимателей под лозунгом "Save ФОП". Находятся в столице и харьковские предприниматели. Они требуют быть услышанными властями.

Среди предпринимателей, собравшихся под Верховной Радой отстаивать свои права и потребности, немало предпринимателей харьковского рынка «Барабашово». Как видно на этом видео, к протестующим вышел только один народный депутат - Александр Фельдман. Он сообщил, что идет активная работа, чтобы их требования были услышаны.

А потом появилась официальное заявление на сайте президента Украины, что Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса. В этот совещательный орган при Президенте Украины войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и офиса Президента Украины.

Лидеры профсоюзных объединений и общественных организаций предпринимателей торгового центра «Барабашово» и обычные предприниматели отметили, что совместными усилиями их коллег и народных депутатов удалось сдвинуть вопрос малого бизнеса с мертвой точки. Встреча с Александром Фельдманом под стенами Верховной Рады во время которой обсуждались проблемы предпринимателей и малого бизнеса дали первый результат - власть перестает "отмахиваться" и "не замечать" насущные вопросы бизнеса. Предприниматели отмечают, что заручившись поддержкой таких постоянных союзников в депутатском корпусе как Александр Фельдман, они становятся той реальной силой, которая поможет украинскому бизнесу сохранить свои позиции в сложных условиях сегодняшнего дня. Таким образом, создается ФОП-платформа открытого диалога.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.