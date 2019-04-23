Diamond-Gallery — бриллиантовые украшения в каталоге и на заказ®

Лучшим подарком для многих праздников становятся украшения с бриллиантами — они приходятся по душе большинству женщин. Красивые, сверкающие, стильные украшения прекрасно дополняют любой наряд и притягивают внимание окружающих к своей обладательнице.

В некоторых случаях без ювелирных украшений и вовсе нельзя обойтись. Например, кольцо с бриллиантом перед помолвкой или свадьбой купить просто необходимо — ведь такое украшение является важнейшим элементом свадебных торжеств. И лучше всего заказывать украшение напрямую у известного производителя — это позволит не только немного сэкономить, но и добиться точного соответствия кольца личным представлениям.

Diamond-Gallery — лучшие бриллиантовые украшения с уникальным дизайном

Интернет-магазин ювелирных украшений Diamond-Gallery предлагает купить кольцо с бриллиантами из готового каталога или заказать его в индивидуальном порядке. Для приобретения доступны:

классические кольца с бриллиантом, расположенным точно по центру украшения;

колечки с бриллиантовой россыпью — по всей окружности кольца или в дополнение к большому центральному камню;

кольца с круглыми, квадратными, многоугольными бриллиантами, а также с камнями в форме сердца;

кольца из золота всех оттенков от белого до розового и колечки из серебра и платины.

Помолвочное кольцо с бриллиантами чаще всего украшают белыми сверкающими бриллиантовыми камнями. Однако на выбор в каталоге Diamond-Gallery представлены черные и синие бриллианты, коньячные, желтые и розовые камни. Даже если избранница отличается очень необычными вкусами и хочет получить в подарок эксклюзивное украшение, в Diamond-Gallery без труда получится выбрать достойное кольцо.

Кольцо на заказ предоставляет мужчинам и женщинам широчайшие возможности выбора. При составлении заказа можно указать мельчайшие параметры ювелирного изделия, установить точный размер и всего через несколько дней получить поистине удивительное украшение.

Diamond-Gallery может гарантировать абсолютное качество всех ювелирных изделий. При создании украшений используются только лучшие бриллианты и золото высших проб — 585 и 750. Поскольку магазин реализует украшения от производителя, стоит бриллиантовое кольцо на заказ не так дорого, как обычно — а многие готовые украшения и вовсе могут порадовать покупателей приятными скидками.