Директор харьковского лесхоза всё же пришел к Зеленскому «на ковер»

Приглашенный Президентом Украины директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса сегодня действительно явился на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. И сразу же начал уверять Владимира Зеленского, что он работает в лесхозе всего год и за это время - зарплата на предприятии увеличилась аж в пять раз, и другие показатели существенно улучшились. Но главу государства больше интересовала тема, по которой собственно и был приглашен Сыса - а именно хищения лесов на Харьковщине.

- А ви фігуруєте в схемах? - Я не керую схемами. - Я не кажу що ви керуєте. - Я працюю в Гутянському лісгоспі і вопрос в том, що ми зараз поставили правильну роботу лісгоспу все іде офіційно. - Дивіться, я бачив, яка правильна робота там поставлена. - Ви ж літали над Жовтневим лісгоспом, я до Жовтневого лісгоспу не маю відношення. Це пан Чагаровський, вже сім років там працює, він працював при Януковичу, при Порошенко. - На вас заведена кримінальна справа ви знаєте? - На всіх директорів заведена кримінальна справа, я согласен, та я працюю тільки рік.

Поддержать Сысу вчера после совещания в Харькове собралось с десяток людей с плакатами, по их словам они переживают, что в случае увольнения директора - работа в лесхозе остановится.

Валерий, инженер Гутянского лесхоза

За полтора года у нас поднялась зарплата от 4 тысяч до средней - у нас 21. Лесхоз развивается, ставится новое оборудование, сушки, пилорамы, пошла вся переработка - не просто пилится и продается.

Немалое внимание Сысе уделили и на экстренном совещании, во время докладов представителей правоохранительных органов его фамилия и в частности Гутянский лесхоз фигурировали неоднократно. По словам начальника Нацполиции Харькова Валерия Сокуренко, пока открыто несколько уголовных производств, в частности по Октябрьскому лесхозу - где начислено убытков на более чем 12 млн и других.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

За фактом Гутянський лісгосп на площі 81 і три десяті гектара обсягом ну майже 15 млн збитки, Куп'янський лісгосп майже 5 гектарів - збитки майже 3 мільйони - це ті провадження які зареєстровані.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области

- Чи є у вас кримінальні справи у яких фігурує пан Сиса чи пан Санін. - Що стосується пана Сиси дійсно у нас була така кримінальна справа, вона розслідувалася у квітні поточного року Генеральною прокуратурою і об'єднали там велика справа, яка розслідується Генеральною прокуратурою і я вважаю зараз ДБР. По всім лісовим господарствам державним.

Виктор Сыса в этом деле, по словам Юрия Данильченко, был допрошен в качестве свидетеля впрочем, к нему готовилось подозрение. В конце совещания Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям увольнением, если те не найдут виновных в хищении Харьковских лесов.

Владимир Зеленский, Президент Украины