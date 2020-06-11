Директор харьковской инфекционки вылечился от коронавируса

Результаты двух ПЦР-исследований директора областной инфекционной больницы Павла Нартова дали отрицательный результат. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на самого Нартова.

"Чувствую себя удовлетворительно. Сегодня первый день на работе. Положительный тест был 20 дней назад, а сейчас перед выпиской взяли два мазки для ПЦР, они у меня негативные", - сказал Нартов.

Какая сейчас ситуация в областной инфекционной больнице, Нартов ответить не смог.

"Я не могу сейчас это комментировать. Только первый день вхожу в дела, смотрю, сколько пациентов госпитализированы, буду разбираться. Надо все проанализировать", - сказал он.

Директор уточнил, что Валентина Маслова, которая выполняла его обязанности на время болезни, сейчас исполняет обязанности заместителя по лечебной работе. "Сам заместитель еще находится на больничном с СOVID", - добавил он.