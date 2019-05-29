Директор теруправления ГБР Тимошко уволен за "несоответствие должности"

Владимир Тимошко уволен с должности директора Территориального управления Государственного бюро расследований.

Об этом Тимошко сообщил на своей странице в Facebook.

"Директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 года я буду освобожден от должности на основании "несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности ", - написал он.

При этом добавил, что "никаких обоснованных оснований для указанного решения нет и оно полностью противоречит действующему законодательству". В частности, не согласовано с заместителями директора и принято без представления конкурсной комиссии.

Он также отметил, что ему неизвестно, существует ли приказ с мокрой подписью, поскольку несколько дней находится на больничном. Однако мужчина планирует после получения соответствующей официальной информации сформировать надлежащую правовую позицию.

Тимошко напомнил, что возглавляет Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, которое распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области, 176 дней.