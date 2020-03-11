Директора фирмы, который нажился на ремонте больницы, будут судить

Харьковская местная прокуратура № 2 направила суд обвинительный акт в отношении должностного лица, завладевшего чужим имуществом в крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.
По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что директор ООО достиг договоренности о выполнении капитального ремонта фасада здания КЗОЗ «Харьковская городская клиническая больница № 27» и составил заведомо неправдивые официальные документы, завысив объемы выполненных работ по договору подряда. Это привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств. Сумма материального ущерба составляет более 194 тыс. грн.
Харьковской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении директора ООО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах; составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (служебный подлог). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.