Директора фирмы, который нажился на ремонте больницы, будут судить

Харьковская местная прокуратура № 2 направила суд обвинительный акт в отношении должностного лица, завладевшего чужим имуществом в крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что директор ООО достиг договоренности о выполнении капитального ремонта фасада здания КЗОЗ «Харьковская городская клиническая больница № 27» и составил заведомо неправдивые официальные документы, завысив объемы выполненных работ по договору подряда. Это привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств. Сумма материального ущерба составляет более 194 тыс. грн.