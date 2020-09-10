В Харькове директора ночного клуба оштрафовали за нарушение правил карантина

Директора харьковского ночного развлекательного заведения наказали штрафом из-за нарушения карантинных мер.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации и. о. заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Максима Шовкопляса, установлено, что 19 июля 2020 года директор одного из ночных развлекательных заведений в период с 23 до 7:00 организовывал его работу, предоставляя услуги общественного питания.

Таким образом обвиняемым были нарушены требования постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", в соответствии со ст. 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Червонозаводский районный суд Харькова признал директора клуба виновным в нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен (ч. 1 ст. 325 УК Украины).