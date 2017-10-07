Директору КП "ХТС" продлили контракт на 5 лет - Кернес

07 октября 2017 г. 14:04
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Сегодня, 7 октября, на 15-й внеочередной сессии Харьковского городского совета мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал новый контракт с нынешним руководителем КП "Харьковские тепловые сети" Сергеем Андреевым. Как отметил градоначальник, он будет руководит предприятием еще 5 лет согласно договору.

До этого во время проведения сессии депутаты от фракции "Самопоміч" настаивали на рассмотрении вопроса об увольнении Сергея Андреева. В качестве причин они называли убыточность предприятия, а также данные из декларации директора КП "ХТС", в которой сказано что он занял 100 тысяч долларов  КП "Харьковгорлифт".

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